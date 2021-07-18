НХЛ опубликовала список игроков, попавших на драфт расширения-2021. В этом году состав лиги пополнит 32-й клуб «Сиэтл Кракен». Он сможет выбрать на драфте 30 хоккеистов — по одному из каждого клуба, за исключением предыдущего новичка «Вегаса».

Клубы НХЛ смогли защитить по семь форвардов, три защитника и одного вратаря, либо восемь полевых игроков и вратаря.

В список доступных хоккеистов вошли 14 россиян:

Вратарь: Михаил Бердин («Виннипег»)

Защитники: Никита Задоров («Чикаго»), Илья Любушкин («Аризона»), Дмитрий Куликов («Эдмонтон»)

Нападающие: Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Артём Анисимов, Евгений Дадонов (оба — «Оттава»), Яков Тренин («Нэшвилл»), Владислав Наместников, Евгений Свечников (оба — «Детройт»), Александр Волков («Анахайм»), Александр Овечкин («Вашингтон»), Максим Летунов («Сан-Хосе»), Герман Рубцов («Филадельфия»).

Примечательно, что для «Кракена» доступен многолетний лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин, однако клуб не будет его подписывать, поскольку россиянин с 28 июля будет свободным агентом, и «Вашингтон» продлит с ним контракт.

Кроме того, ряд российских хоккеистов также выставлены на доступный драфт, но они уже заключили соглашения с клубами КХЛ.

Официальный выбор «Сиэтла» будет озвучен 21 июля во время телетрансляции (начало — 22 июля в 3:00 по Москве). Полный список драфта расширения доступен на официальном сайте НХЛ.