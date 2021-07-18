«Спартак» стал победителем товарищеского турнира «Кубок Матч премьер». В игре третьего тура команда Руя Витории разгромила «Химки» со счётом 5:1. Голами в составе красно-белых отметились Самюэль Жиго (10-я минута), Александр Соболев (21-я), Джордан Ларссон (29-я), Илья Кутепов (66-я) и Георгий Мелкадзе (75-я). «Химки» ответили голом Егора Данилкина в добавленное ко второму тайму время.

«Спартак» выиграл все три матча турнира с общей разностью голов 13-1. В первом туре столичная команда разгромила «Сочи» 4:0, во втором с таким же счётом победила «Рубин».

«Сочи» с двумя победами и поражением занял второе место, «Рубин» стал третьим (1 победа и 2 поражения), «Химки» проиграли все три матча и замкнули четвёрку.