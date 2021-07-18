Российский футбольный союз рассматривал немца Ральфа Рангника на пост главного тренера сборной России, утверждает «Спорт-Экспресс». Руководители РФС обращались к 63-летнему немцу, но тот отказался от предложения, поскольку уже заключил контракт с «Локомотивом».

6 июля Рангник был назначен руководителем по спорту и развитию железнодорожников. Ранее он работал с рядом немецких клубов, включая «Штутгарт», «Шальке», «Хоффенхайм» и «Лейпциг». С гельзенкирхенцами он выиграл Кубок немецкой лиги, Кубок и Суперкубок Германии. С лета 2019 года Рангник оставил тренерскую деятельность и руководил отделом спорта в компании «Ред Булл», курируя ряд клубов франшизы.

С лета 2016 года сборной России руководил Станислав Черчесов. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018, а на Евро-2020 не пробилась в четвертьфинал. Россияне заняли последнее место в группе с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4). 8 июля было объявлено об отставке Черчесова.