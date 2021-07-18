Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов может возглавить ЦСКА, утверждает eurostavka.ru. Инициатором его приглашения является председатель совета директоров клуба Максим Орешкин.

При этом вероятность его назначения оценивается как низкая: большинство членов совета директоров клуба, включая президента Евгения Гинера, против приглашения специалиста.

Отмечается, что переговоров как таковых ещё не начиналось, по данным источника идёт «небольшое движение и встречи по линии Орешкина».

Сегодня стало известно, что Черчесов досрочно прервал отпуск в Осетии и вылетел в Москву на переговоры о новом назначении.

ЦСКА в марте возглавил бывший нападающий клуба Ивица Олич, сменивший Виктора Гончаренко. Под руководством хорвата, не имевшего опыта самостоятельной работы, армейцы провалили концовку сезона, вылетев из Кубка и став шестыми в чемпионате. ЦСКА впервые с сезона-2001 не вышел в еврокубки. Летом Олич оставил клуб из-за разногласий с руководством, и на пост главного тренера был назначен другой экс-игрок армейцев без опыта самостоятельной работы — Алексей Березуцкий.

Черчесов с лета 2016 года руководил сборной России. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018, а на Евро-2020 не пробилась в плей-офф.

Сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4). 8 июля было объявлено об отставке Черчесова.

До национальной команды Черчесов возглавлял австрийские «Куфштайн» и «Тироль», в России работал в «Спартаке», «Жемчужине», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», а в сезоне-2015/16 сделал «золотой дубль» с польской «Легией».