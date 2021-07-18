Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен выразил недовольство поведением Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» на этапе чемпионата «Формулы-1» «Гран-при Великобритании».

На старте гонки на девятом повороте действующий чемпион мира Хэмилтон при обгоне столкнулся с лидером общего зачёта Ферстаппеном. В результате пилот «Ред Булла» вылетел с трассы и досрочно закончил гонку. Хэмилтон же получил только 10 секунд штрафа и стал победителем «Гран-при».

«Рад, что я в порядке, — написал Ферстаппен в Твиттере. — Очень разочарован закончить вот так. Штраф не помог нам и не был справедливым наказанием за опасное поведение Льюиса. Мне пришлось смотреть церемонию в больнице. Это было неуважительно и неспортивно, но мы движемся дальше».

Ферстаппен, несмотря на досрочное завершение гонки, сохранил лидерство в общем зачёте. Хэмилтон идёт вторым.