Председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин прокомментировал информацию о переговорах с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. В прессе появилась информация, что Орешкин является инициатором приглашения специалиста, а другие руководители против.

В коментариях к посту Орешкина в Инстаграме подписчик написал: «Молю без Черчесова».

«Надеюсь, никто в клубе не додумался вести «такие» переговоры», — ответил Орешкин.

Сегодня в прессе появилось сообщение, что Черчесов прервал отпуск в Осетии и вылетел в Москву на переговоры о новой работе.

ЦСКА в марте возглавил бывший нападающий клуба Ивица Олич, сменивший Виктора Гончаренко. Под руководством хорвата, не имевшего опыта самостоятельной работы, армейцы провалили концовку сезона, вылетев из Кубка и став шестыми в чемпионате. ЦСКА впервые с сезона-2001 не вышел в еврокубки. Летом Олич оставил клуб из-за разногласий с руководством, и на пост главного тренера был назначен другой экс-игрок армейцев без опыта самостоятельной работы — Алексей Березуцкий.

Черчесов с лета 2016 года руководил сборной России. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018, а на Евро-2020 не пробилась в плей-офф.

Сборная России заняла последнее место в группе с Бельгией (0:3), Финляндией (1:0) и Данией (1:4). 8 июля было объявлено об отставке Черчесова.