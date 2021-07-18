Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана вернётся в «Сочи». Об этом заявил главный тренер южан Владимир Федотов.

«Маммана возвращается. Надеемся, что его не будет тревожить колено после повреждений связок. Эмануэль — боевая единица. Когда его не тревожило колено, он нам очень помогал», — приводит «Чемпионат» слова Федотова.

Маммана провёл в «Сочи» сезон-2020/21 на правах аренды. Летом он вернулся в расположение «Зенита» и проходил подготовку с дублем команды под руководством Владислава Радимова.

В «Зенит» Маммана перешёл в 2017 году, проведя 41 матч во всех турнирах. В сезоне-2020/21 на его счету 18 матчей в составе «Сочи» в РПЛ и 1 — в Кубке России. Часть сезона он пропустил из-за травмы.