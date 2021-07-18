«Кристалл» из Санкт-Петербурга стал победителем Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Льюис Хэмилтон выиграл этап «Формулы-1» — «Гран-при Великобритании». Словенец Тадей Погачар во второй раз стал победителем «Тур де Франс». Станислав Черчесов вылетел в Москву для переговоров о новой работе. Самые интересные новости спорта 18 июля – в дайджесте Nevasport.

Махачев досрочно победил Мойзеса

Российский боец Ислам Махачев победил бразильца Тиаго Мойзеса в четвертом раунде. Махачев применил удушающий прием. Главный бой турнира UFC Vegas 31 прошел в ночь с 17 на 18 июля (мск) в Лас-Вегасе на стадионе «ЮЭфСи Апекс». Благодаря сегодняшней победе, Махачев вышел на серию из восьми побед подряд.

Дзюба отказался фотографироваться с болельщиками после матча Суперкубка

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба отказался фотографироваться с болельщиками после победного матча в Суперкубке России в Калининграде. После матча у клубного автобуса команды команд собралось несколько десятков болельщиков «Зенита», среди которых были также и дети. По словам фанатов, они в основном ждали Артема Дзюбу. Однако форвард не захотел подходить к толпе, мотивируя свои слова сначала «ковидными ограничениями», позже тем, что его не пропускает служба безопасности.

В Олимпийской деревне выявлены первые случаи заражения коронавирусом среди спортсменов

Организационный комитет Олимпиады в Токио сообщил о первых случаях заражения Covid-19 среди проживающих в Олимпийской деревне спортсменов. Как сообщает комитет, десять человек, прибывших из-за границы на Игры, в числе которых трое спортсменов,получили положительные тесты на коронавирус. Один из спортсменов не проживает в деревне, но также получил положительный результат.

Федерация гребли России сняла всю команду с участия в Играх в Токио

Федерация гребного спорта России приняла решение снять команду с участия в четверке парной на Олимпиаде в Токио. Ранее стало известно, что допинг-пробы «Б» российских гребцов Никиты Моргачёв и Павла Сорина оказались положительными.

Никита Мазепин продлил соглашение с «Хаасом»

Российский гонщик и пилот «Хааса» Никита Мазепин продолжит выступать за американскую команду в 2022 году. Об этом сообщил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

Петербургский «Кристалл» выиграл Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

«Кристалл» стал чемпионом Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. В финальном матче клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Брагу» из Португалии со счётом 6:3. Для «Кристалла» это вторая победа подряд и четвёртая в истории. Ранее клуб завоёвывал трофей в 2014, 2015 и 2020 году.

Хэмилтон выиграл «Гран-при Великобритании», сбив на старте болид Ферстаппена

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем «Гран-при Великобритании». Действующий чемпион мира за два круга до финиша обошёл Шарля Леклера из «Феррари», который финишировал вторым. Тройку замкнул партнёр Хэмилтона по команде Валттери Боттас.

Источник: Черчесов вылетел в Москву на переговоры о новой работе

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов досрочно прервал свой отпуск в Осетии. Специалист вылетел в Москву на переговоры о потенциальном трудоустройстве. Кто заинтересован в услугах Черчесова, не разглашается.

Словенец Погачар второй раз подряд выиграл «Тур де Франс»

Словенец Тадей Погачар стал победителем «Тур де Франс»-2021. По итогам заключительного этапа велогонщик UAE Team Emirates удержал первое место, показав 72-й результат со временем победителя. Погачар второй раз подряд выиграл «Тур де Франс», став первым восточноевропейским велогонщиком, одержавшим победу в «Большой петле».

С пловцов Андрусенко и Кудашева сняли обвинения, они могут поехать на Олимпиаду

Российские пловцы Вероника Андрусенко и Александр Кудашев получили право выступить на Олимпиаде-2020. Ранее оба спортсмена были отстранены Международной федерацией плавания (FINA) на основании данных ВАДА, полученных из базы Московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

«Спартак» разгромил «Химки» и выиграл Кубок Матч премьер

«Спартак» стал победителем товарищеского турнира «Кубок Матч премьер». В игре третьего тура команда Руя Витории разгромила «Химки» со счётом 5:1. «Спартак» выиграл все три матча турнира с общей разностью голов 13-1.