Определились семь из восьми участников 1/4 финала Золотого Кубка КОНКАКАФ. В группе B сборная США выиграла все три матча и заняла первое место с 9 очками. В заключительном туре американцы с минимальным счётом одолели Канаду — 1:0. При этом единственный мяч Шакил Мур провёл уже на первой минуте встречи. Примечательно, что американцы привезли на турнир второй состав, без звёзд европейского чемпионата.

Канада с шестью очками стала второй. В четвертьфинале американцы и канадцы сыграют с Коста-Рикой и Ямайкой. Кому какой соперник достанется, определит очный поединок костариканцев и ямайцев, который пройдёт ближайшей ночью.

В группе A первое место заняла сборная Мексики с семью очками. В третьем туре мексиканцы также со счётом 1:0 переиграли Сальвадор. Единственный мяч провёл Луис Родригес на 26-й минуте. Сальвадорцы стали вторыми в группе, набрав 6 баллов.

Соперники Мексики и Сальвадора в четвертьфинале определятся после завершения игр в группе D. Там команда Гондураса досрочно вышла в плей-офф, на вторую путёвку претендуют Катар (4 очка) и Панама (1 очко).