Официальный сайт ATP опубликовал обновлённый рейтинг тура. Российский теннисист Даниил Медведев сохранил второе место в рейтинге с 10 370 очками. Лидером остался серб Новак Джокович (12 113 очков). Тройку по-прежнему замыкает Рафаэль Надаль из Испании (8 270).

В остальной десятке также изменений не произошло: грек Стефанос Циципас (8030), немец Александр Зверев и австриец Доминик Тим (по 7340) дополняют шестёрку лидеров, вслед за ними расположился ещё один россиянин Андрей Рублёв (6005), далее идут итальянец Маттео Берреттини (5488), швейцарец Роджер Федерер (4215) и канадец Денис Шаповалов (3625).

В топ-100 входят ещё два россиянина — Аслан Карацев (24-е место, 2304 очка) и Карен Хачанов (25-е место, 2235 очков).