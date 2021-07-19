Популярный российский рэпер Алишер Моргенштерн подписал контракт с промоушеном «Хардкор ММА». Об этом сообщил глава промоушена Анатолий Сульянов.

«Варианты по оппонентам в комменты», — добавил Сульянов на своей странице в Инстаграме.

Сам Моргенштерн подтвердил информацию, опубликовав совместное фото с Сульяновым с подписью «искупались и подписались».

В июне Моргенштерн, славящийся эпатажным поведением, предлагал запретить ММА из-за того, что смешанные единоборства подают плохой пример детям.

Организация Hardcore Fighting Championship была основана в июне 2020 года, она специализируется на боях на голых кулаках. В апреле 2021 года была зарегистрирована лига «Хардкор ММА».