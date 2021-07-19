Тренер олимпийской сборной России по теннису Игорь Куницын сдал подозрительный тест на коронавирус по прилёту в Токио. Об этом заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Мы прилетели накануне и попали в ситуацию, когда тест на ковид одного из наших тренеров вызвал подозрение. Пришлось Куницыну делать повторный тест, а нам всем еще ждать, — цитирует ТАСС Тарпищева. — И хотя второе тестирование заняло время, у нас не было никакого напряга, что сидим, потеем. Время ожидания прошло довольно быстро».

В воскресенье в Японию прибыли 109 российских спортсменов. Всего на Играх будет представлено 335 атлетов из России. Они выступят под нейтральным флагом в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне.