Российский теннисист Даниил Медведев присоединился к сборной России на Олимпиаде-2020, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева. Накануне российские теннисисты прибыли в Токио с подготовительного сбора в Южно-Сахалинске.

«Медведев к команде присоединился, прилетел после всех. К сожалению, он не смог посетить сбор из-за получения визы в США, где после Игр стартует US Open», — пояснил Тарпищев.

Медведев занимает второе место в рейтинге ATP. Мужской теннисный турнир на Олимпиаде в Токио пройдёт с 24 июля по 1 августа.