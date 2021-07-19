Тренировка женской сборной России по спортивной гимнастике была сорвана из-за сбоя работы транспорта в олимпийской деревне в Токио. Об этом рассказала лидер сборной России Ангелина Мельникова.

«Сбилось расписание автобусов. В итоге мы час сидим на жаре, — написала Мельникова в Инстаграме. — Хорошо, что нам включили холодный воздух из трубы, а то на улице невозможно».

По её словам, температура на улице достигла 33 градусов по Цельсию. В результате спортсменкам всё же удалось попасть в автобус спустя 1 час 10 минут.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 9 августа. Старт соревнований по спортивной гимнастике у женщин запланирован на 25 июля.