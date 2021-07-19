Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова опубликовала живописные фото из отпуска, который проводит в Хорватии. Однако подписчиков прославленной российской теннисистки привлекли не виды каменных фасадов, а её внешний вид. Многие заметили у Шараповой увеличившийся живот и предположили, что она беременна.

mr.brianyurun2.5: «Ты беременна?»

1shadman: «Боже мой, ты беременна».

shegoesnutss: «Заяви о беременности, не говоря, что беременна».

indi_kh: «Будет малыш».

Шараповой 34 года. Она выиграла карьерный «Большой шлем», завоевав все четыре турнира «Большого шлема» в разные годы. Всего на её счету 39 побед на турнирах WTA, а также выигрыш Итогового чемпионата WTA-2004 и серебро Олимпиады-2012.

В 2016 году Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев за употребление мельдония после его запрета, а после возвращения в теннис не смогла вернуться на прежний уровень и официально завершила карьеру в 2020 году