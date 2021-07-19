Уже через 4 дня, 23 июля, в Токио стартуют Игры XXII Олимпиады. Как и три года назад в Пхёнчхане, сборной России на Играх формально не будет. Из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне на соревнования приедет команда Олимпийского комитета России в урезанном составе, под нейтральным флагом и музыкой Чайковского вместо государственного гимна. Тем не менее, российские фанаты всё равно смогут поболеть за отечественных звёзд в большинстве дисциплин. Однако, к сожалению, далеко не все ведущие российские спортсмены смогли пройти суровое сито отбора. Nevasport — о российских спортсменах, не попавших на Олимпиаду в Токио по тем или иным причинам.

Сборные России по баскетболу

Казалось бы, ещё свежа в памяти мощная баскетбольная дружина Дэвида Блатта, до последнего бившаяся за выход в финал Олимпиады-2012 с Испанией, а в итоге завоевавшая бронзу. Но с тех пор прошло уже, страшно представить, девять лет. И россияне не будут представлены в баскетболе уже на вторых Играх подряд. Причём как в женском, так и в мужском турнире.

У мужчин россияне сперва не смогли попасть в число лучших европейских команд на ЧМ-2019, а в квалификационном турнире не прошли даже первый этап отбора, проиграв «баскетбольным супердержавам» Мексике и Германии.

Девушки неудачно выступили на Евробаскете-2019 и также пролетели мимо турнира. Увы, баскетбол в России настигла очередная волна кризиса, которую уже не списать на казнокрада Аникееву.

Юлия Ефимова, плавание 200 м брассом

Одна из самых обаятельных российских спортсменок Юлия Ефимова всё-таки попала на свою четвёртую Олимпиаду, но выступит она там только на 100-метровке брассом. А вот на своей коронной дистанции в 200 метров брассом россиянка не смогла пройти национальный отбор. На чемпионате России она показал результат 2.24,16 и уступила Евгении Чикуновой (2.21,63) и Марии Темниковой (2.22,76). Квота была в две путёвки от страны. Существовала вероятность, что тренеры всё же решат дать Ефимовой шанс, но сама пловчиха заявила, что «верит в спортивный принцип» и что «девчонки заслужили».

Стоит отметить, что две из трёх своих олимпийских медалей (бронза-2012 и серебро-2016) Ефимова взяла как раз на 200-метровке. Как и три из шести золотых наград чемпионатов мира (ещё две – на неолимпийской 50-метровке, а одну – на 100 м).

Спортивный принцип отбора победил, но стоит отметить, что после неудачи в квалификации Ефимова показала лучшее российское время на чемпионате Европы (бронза) и одном из этапов «Маре Нострум» (золото).

Тимур Моргунов, прыжки с шестом

Помимо спортивного отбора, в некоторых видах спорта для России действует ещё и неспортивный. Федерация лёгкой атлетики продолжает отдуваться за грешки предыдущего руководства. После скандального дела Данила Лысенко заявка россиян на Олимпиаду и чемпионат мира-2021 была сокращена до десяти легкоатлетов. Если бы не эти санкционные ограничения, то в Токио мы бы наверняка увидели Тимура Моргунова. Он выиграл чемпионат России с неплохим результатом 5,80 (личный рекорд – 6,00), а в мировом рейтинге занимает восьмое место. Однако из-за отсутствия нейтрального статуса Моргунов не был включён в «великолепную десятку» наших легкоатлетических надежд. К счастью, главные звёзды Мария Ласицкене, Анжелика Сидорова и Сергей Шубенков в список попали.

Ну а для Моргунова самым значимым достижением пока остаётся серебро чемпионата Европы-2018.

Светлана Ершова, тяжелая атлетика

Ситуацию с лёгкой и тяжёлой атлетикой на Олимпиаде-2020 прекрасно может проиллюстрировать мем с Мелом Гибсоном и исполнителем роли Иисуса со съёмок «Страстей Христовых». Десять вакансий легкоатлетам могут показаться подарком для тяжелоатлетов. В последние годы МОК серьёзно надавил на Международную федерацию тяжёлой атлетики (IWF) за постоянные допинговые скандалы. Ей даже грозило исключение из олимпийского движения. В результате IWF пришлось срочно вводить драконовские меры по отношению к злостным нарушителям. Сразу семи странам урезали заявки на Олимпиаду до двух спортсменов – по одному в мужском и женском разряде. Ещё 12 смогут выставить по два тяжелоатлета, а Таиланд, Египет и Малайзия вообще не были допущены до Игр.

Россия попала в категорию «1+1» и выставит в Токио Тимура Наниева (до 109 кг) и Кристину Соболь (до 49 кг).

Сильнее всех от этого наказания пострадала Светлана Ершова – единственная конкурентка Соболь в борьбе за путёвку. На прошедшем в апреле в Москве чемпионате Европы единственное золото России принесла бывшая казахстанская тяжелоатлетка Дарья Ахмерова, но она не могла претендовать на попадание на Олимпиаду из-за правил отбора (успешные выступления в квалификационных турнирах на протяжении двух лет).

Александра Солдатова, художественная гимнастика

И напоследок – о суровых правилах отбора в самом «русском» виде спорта на Олимпийских играх. К сожалению, в художественной гимнастике продолжает действовать суровое правило «не больше двух от страны». Оно не мешает отечественным гимнасткам из раза в раз брать золото Олимпиады, но вот весь пьедестал почёта занять, увы, пока что не судьба.

Обычно в художественной гимнастике топовые российские спортсменки проходят четырехлетний цикл, завоёвывают медали Игр и уступают место «честолюбивым дублёршам». Редчайшие исключения – Алина Кабаева (бронза Сиднея, золото Афин) и Евгения Канаева (золото Пекина и Лондона, единственная двукратная чемпионка в одиночном разряде). После золота Маргариты Мамун и серебра Яны Кудрявцевой в Рио обе гимнастки ушли на покой и уже успели стать мамами. Им на смену пришли Александра Солдатова и сёстры-близнецы Дина и Арина Аверины.

Более опытная Солдатова уже завоёвывала медали в командных турнирах и поначалу котировалась чуть выше близняшек. Но увы, из-за проблем со здоровьем гимнастка была вынуждена завершить карьеру в 22-летнем возрасте, за год до Олимпиады в Токио. В 2019 году на финальном этапе Кубка вызова она снялась с соревнований из-за потери сознания, а в феврале 2020 года попала в больницу, якобы из-за попытки самоубийства. Впрочем, сама Солдатова опровергла эту версию.

На чемпионате мира-2019 неожиданно для всех одну из золотых медалей (в обруче) взяла «старушка» (24 года в художественной гимнастике –солидный возраст) Екатерина Селезнёва, но тогда уже всё было ясно: в Токио поедут Аверины. А Солдатова начала новый этап жизни.