Бывший главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал свой уход из клуба. Специалист работал в штабе армейцев с 2014 года, а в 2017-м возглавил команду.

«Когда работаешь в таком большом клубе, то всегда должен быть готов к любому развитию ситуации. Сама работа тренера всё это подразумевает, — цитирует «Чемпионат» Никитина. — Я всё это время был сосредоточен на работе, не от меня это зависело. Смысл пытаться контролировать то, что ты не можешь контролировать? Я занимался тем, чем должен был».

Никитин с ЦСКА выиграл Кубок Гагарина в 2019 году, побеждал в Кубке Континента в 2019, 2020 и 2021 году. В сезоне-2018/19 он был признан тренером года.