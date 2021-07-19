Стали известны подробности рассмотрения дела российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева, сообщает сайт Международной федерации плавания (FINA). Оба спортсмена были отстранены от Олимпиады-2020 на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS) за 2012-2015 год. Оба обвинялись в нарушении антидопинговых правил в 2014 году.

Дело рассматривал португалец Руй Ботика Сантуш, причем по ускоренной процедуре — она специально предусмотрена на время Олимпиады.

Судья пришёл к выводу, что FINA не предоставила достаточных доказательств виновности спортсменов.

Интересы россиян защищал адвокат из США Пол Грин. Примечательно, что в 2016 году он добился права выступления на Олимпиаде-2016 в Рио прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Тогда от участия в Играх была отстранена вся легкоатлетическая сборная России в связи с допинговым скандалом. Однако для Клишиной было сделано исключение, поскольку она жила и тренировалась в США.