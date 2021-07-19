Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заявил, что не собирается покидать клуб в ближайшее время. Ранее в СМИ появилась информация, что тренерский штаб клуба не доверяет игроку сборной России, а в его услугах заитнересован «Хетафе».

«Все слухи о том, что тренер «Валенсии» не рассчитывает на меня — ложь. То же самое касается и интереса со стороны «Хетафе», — приводит «Чемпионат» слова Черышева.

Также 30-летний хавбек дал понять, что не собирается пока переезжать в Россию.

«Пока есть шанс играть в Европе, нужно эту возможность использовать. Я не хочу принижать РПЛ или ещё кого-то, но, мне кажется, если я уеду в Россию, то потом уже будет трудно вернуться в элитные лиги», — пояснил Черышев.

Черышев является воспитанником «Реала» и всю карьеру провёл в Испании. В минувшем сезоне он провёл 21 матч, отметившись тремя голевыми передачами в Ла лиге. Он был включён в заявку сборной России на Евро-2020, вышел на замену в стартовом матче с Бельгией (0:3), но получил травму и был заменён, отыграв только 33 минуты.