Авторитетный журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов-участников Олимпийских игр в Токио-2020. Пять мест из девяти заняли баскетболисты из США.

Первую строчку занял американский баскетболист Кевин Дюрант, который заработал за год около 75 миллионов долларов. Эта сумма складывается из зарплаты спортсмена, а также многочисленных спонсорских контрактов.

Третьим стал его партнёр по команде Дэмьен Лиллард, заработки которого составляют около 40,5 миллиона долларов.

Между двумя американскими баскетболистами расположилась вторая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака, чей заработок составляет 60 миллионов долларов.

Также в топ-9 вошли себский теннисист Новак Джокович (34,5 миллиона), британский гольфист Рори Макилрой (32 млн), ещё один американский баскетболист Девин Букер (30,5 млн), теннисист из Японии Кэи Нисикори (30,5 млн), а замкнули девятку ещё два баскетболиста сборной США — Крис Миддлтон (27 млн) и Джру Холидэй (23 млн).

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.