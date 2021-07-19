Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко может продолжить карьеру в «Филадельфии», сообщил журналист Франк Серавалли. Накануне «Блюз» не стали защищать 29-летнего россиянина на драфте расширения. Ожидается, что новичок НХЛ «Сиэтл Кракен» заберёт Тарасенко, но затем обменяет его на форварда «Филадельфии» Якуба Ворачека и высокий драфт-пик (первый или второй раунд).

При этом у самих «Флайерз» «Сиэтл» возьмёёт на драфте расширения Роберта Хагга.

Тарасенко после победы в Кубке Стэнли-2019 испытывает регулярные проблемы со здоровьев и, по слухам, готов покинуть «Сент-Луис». В регулярном чемпионате НХЛ-2020/21 он отметился только 24 матчами, в которых набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф на его счету четыре игры и 2 гола.

Официальный выбор «Сиэтла» будет озвучен 21 июля во время телетрансляции (начало — 22 июля в 3:00 по Москве).