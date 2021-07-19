«Зенит» на официальном сайте объявил об уходе Эмануэля Мамманы в «Сочи». 25-летний аргентинский защитник проведёт в составе южан ещё один сезон на правах аренды.

Маммана провёл в «Сочи» сезон-2020/21 на правах аренды. Летом он вернулся в расположение «Зенита» и проходил подготовку с дублем команды под руководством Владислава Радимова.

В «Зенит» Маммана перешёл в 2017 году, проведя 41 матч во всех турнирах. В сезоне-2020/21 на его счету 18 матчей в составе «Сочи» в РПЛ и 1 — в Кубке России. Часть сезона он пропустил из-за травмы.

«Сочи» откроет сезон 26 июля выездным матчем с новичком РПЛ «Нижним Новгородом» в рамках первого тура чемпионата России.