В России по данным на понедельник, 19 июля, выявлено 24 633 новых случая заражения коронавирусом. Согласно официальной статистики, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число заражений в стране составило 5 982 766 человек.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 719 человек. Выписаны по состоянию здоровья 18 764 пациента.

В общей сложности за время пандемии было проведено более 159,5 млн тестов. За все время пандемии коронавируса скончались 149 138 жителей России, еще 5 359 995 человек благополучно перенесли болезнь.

В Москве за прошедшие сутки количество новых случаев заражения составило 4007. В Санкт-Петербурге 1938 человек оказались с подтвержденным диагнозом инфицирования. В Московской области число зараженных составило 2504, в Ленинградской — 245.