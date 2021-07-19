Алексей Березуцкий официально утверждён главным тренером ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Специалист избавился от приставки «исполняющий обязанности». Дебютом для него в новом статусе станет сегодняшний товарищеский матч с «Нижним Новгородом».

Алексей Березуцкий принял ЦСКА летом после отставки предыдущего главного тренера Ивицы Олича. Под его руководством армейцы провели предсезонную подготовку. Олич возглавил ЦСКА в марте этого года, под его руководством команда вылетела из Кубка России и заняла шестое место в чемпионате, впервые с сезона-2001 не попав в еврокубки.

Накануне в СМИ появилась информация, что ЦСКА ведёт переговоры со Станиславом Черчесовым, покинувшим сборную России 8 июля.

Алексей Березуцкий защищал цвета ЦСКА в качестве футболиста с 2001 по 2018 год. После этого он завершил карьеру и вошёл в штаб Леонида Слуцкого в голландском «Витессе» вместе с братом Василием. В январе 2020 года братья были назначены заместителями гендиректора ЦСКА, а через год вошли в тренерский штаб команды. Весной Василий Березуцкий покинул ЦСКА и вслед за с Виктором Гончаренко вошёл в штаб «Краснодара».