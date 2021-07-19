«Зенит» на официальном сайте объявил о подписании контракта с Шабаззом Напьером. 14 июля американскому разыгрывающему исполнилось 30 лет, контракт с ним рассчитан на один сезон.

На драфте 2014 года Напьер был выбран «Шарлотт» под общим 24-м номером, но был обменян в «Майами». Позднее в его карьере были клубы НБА «Орландо», «Портленд», «Бруклин», «Миннесота» и «Вашингтон».

В «Уизардс» Напьер был обменян в феврале 2020 года. В 20 матчах сезона в составе клуба он набирал в среднем по 11,6 очка и делал по 3,8 передачи за матч.

Рекорд личной результативности в НБА для Напьера составляет 32 очка в состае «Блэйзерс».

«Напьер – отличное приобретение для нашего клуба, и я очень рад тому, что он выбрал именно «Зенит» для того, чтобы сделать свой первый баскетбольный шаг в Европе, — заявил главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль. — Шабазз – тот игрок, который руководит командой в атаке и очень хорош в принятии важных решений. Он игрок, который руководит командой в плане создания и принятия важных решений. Он очень хорош в развитие быстрой атаке, великолепно обращается с мячом и очень вариативен в нападении».