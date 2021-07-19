Известный российский актёр и бодибилдер Александр Невский (имя при рождении — Курицын) отпраздновал свой 50-летний юбилей в компании с легендарным Арнольдом Шварценеггером.

Ранее Невский, выигрывавший международные конкурсы бодибилдинга, хвастался своим знакомством со Шварценеггером, однако многие ставили его слова под сомнение.

Тем не менее, Железный Шварц, также бывший бодибилдер, отпраздновал день рождения вместе с Невским. Компанию им составил ещё один бодибилдер и актёр Ральф Мёллер.

По словам Невского, ему подарили коллекционный хьюмидор по «Терминатору-3», сигары и подписанное совместное фото. На коробке с подарком Шварценеггер написал: «Александру. С 50-летием, продолжай качаться. Твой друг, Арнольд Шварценеггер».

«Я всегда буду благодарен этим двум легендам за то, что они вдохновили меня (и миллионы других людей) на борьбу за достижение поставленной цели, а также за многолетнюю дружбу и поддержку!» — подписал фотографии в Инстаграме Невский.

Помимо карьеры в бодибилдинге, Невский также отметился как актёр, продюсер, сценарист и режиссёр в ряде фильмов, невысоко оценённых зрителями и критиками.

Шварценеггер прославился работами в фильмах «Вспомнить всё», «Последний киногерой», «Хищник», а также в культовой франшизе «Терминатор». С 2003 по 2011 год он занимал пост губернатора Калифорнии.