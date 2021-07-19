Защитник «Спартака» Самюэль Жиго допустил, что может получить паспорт гражданина России. В июне жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила натурализовать 27-летнего француза для сборной России.

«Российский паспорт? Посмотрим. В данный момент я сконцентрирован на игре за «Спартак», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Жиго.

Жиго не имеет опыта выступлений за сборную Франции и теоретически может попасть в сборную России. Однако для этого ему нужно отыграть в России не меньше пяти лет. Однако в мае в СМИ появилась информация, что ФИФА может уменьшить данный срок до трёх лет.

В сборной России уже играли три натурализованных футболиста из дальнего зарубежья: вратарь Гильерме, защитник Марио Фернандес и нападающий Ари. Кроме того, Роман Нойштедтер и Константин Рауш имели немецкое гражданство и опыт игры за сборные Германии, но выступали за Россию благодаря советскому происхождению.