Главный тренер сборной России Ильгар Мамедов раскритиковал условия проживания спортсменов в олимпийской деревне в Токио. Первая группа фехтовальщиков прибыла в столицу Японии в понедельник. Соревнования по фехтованию стартуют 24 июля.

«Я не пропускал ни одной Олимпиады с Сеула-88. Так вот, лично я таких условий никогда не видел, — цитирует «РИА Новости» Мамедова. — Мягко говоря, мы удивлены условиями деревни, где все по идее должно быть направлено на то, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. Это не Япония XXI века. Олимпийская деревня – это настоящее средневековье. Я за себя не беспокоюсь, но моих спортсменов реально жалко».

В частности, Мамедов выразил недовольство стенами, размеров комнат и санузлов, расположением розеток и проблемами к подключению интернета, а также упомянул неудобные кровати.

«Санузлы здесь как в самолете, примерно полтора квадратных метра. Причем этот санузел – на целую команду, — пояснил Мамедов. — Там просто будет очередь, это же ненормально. Розетки находятся в другой стороне, их приходится тянуть удлинителями через всю комнату. Я уже не говорю про кровати».