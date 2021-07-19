Новичок «ПСЖ» защитник Серхио Рамос дал понять, что хотел бы видеть в клубе капитана «Барселоны» Лионеля Месси. С 2005 по 2021 год Рамос защищал цвета принципиального соперника «Барсы» «Реала», а с 2015 года был капитаном команды.

«Мне нравится играть с лучшими футболистами, и Месси — один из лучших в мире. Я всегда говорил, что для него всегда найдётся место в моей команде», — цитирует El Mundo Deportivo Рамоса.

Также Рамос отметил, что находится в хороших отношениях с форвардом парижан Неймаром, который также выступал за «Барселону».