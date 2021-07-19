Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался по поводу пула на телеправа, который заключает Российская премьер-лига. По его словам, данный пул невыгоден для его клуба и чемпиона России «Зенита».

«Это выгодно всем клубам, кроме «Спартака» и «Зенита», — цитирует РБК Федуна. — Поскольку именно «Спартак» и «Зенит» сейчас спонсируют остальные клубы. Для них это может быть обидно слышать, но фактически это именно так. Мы занимались исследованием, которое показывает, что «Спартак» и «Зенит» могут держать 40% всего рынка. «Зенит» — один город, а у «Спартака» многомиллионная аудитория — даже за рубежом».

По мнению Федуна, в телеправах у России нет гибкости, поскольку они контролируются государством. «А интернет — твиттер, фейсбук — считаем, что можем монетизировать эти площадки лучше, чем кто-либо другой. Они не имеют такого социального значения, — добавил Федун. — Доступность делается через телевидение, все остальное должно приносить прибыль».