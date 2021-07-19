В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Вице-чемпион России московский «Спартак» сыграет в отборе с «Бенфикой». Первая игра пройдёт 3 или 4 августа, ответная — 10 августа. Примечательно, что новый главный тренер спартаковцев Руй Витория с 2015 по 2019 год возглавлял «Бенфику» и выиграл с ней два чемпионата, Кубок, два Суперкубка Португалии и Кубок португальской лиги.

Также были сформированы следующие пары:

«Динамо» (Хорватия)/»Омония» (Кипр) — «Легия» (Польша)/»Флора» (Эстония)

«Слован» (Словакия)/»Янг Бойз» (Швейцария) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар)/ЧФР (Румыния)

«Олимпиакос» (Греция)/»Нефтчи» (Азербайджан) — «Мура» (Словения)/»Лудогорец» (Болгария)

«Кайрат» (Казахстан)/»Црвена Звезда» (Сербия) — «Алашкерт» (Армения)/»Шериф» (Молдавия)

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Мальме» (Швеция)/ХИК (Финляндия)

«Славия» (Чехия) — «Ференцварош» (Венгрия)/»Жальгирис» (Литва)

«Селтик» (Шотландия)/»Митьюлланн» (Дания) — ПСВ (Нидерланды)/»Галатасарай» (Турция)

«Бенфика» (Португалия) — «Спартак» (Россия)

«Шахтер» (Украина) — «Генк» (Бельгия)

«Монако» (Франция) — «Рапид» (Австрия)/»Спарта» (Чехия)

Победители пройдут в четвёртый раунд отбора, жеребьёвка которого состоится 2 августа.

Напомним, что чемпион России «Зенит» начнёт свой путь в Лиге чемпионов сразу с группового турнира.