Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Столичному клубу предстоит сыграть с португальской «Бенфикой».

«Жеребьёвка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных. У нас есть цель, и мы будем биться за неё все 180 и даже больше минут. Но прямо сейчас мы сосредоточены на том, чтобы удачно стартовать в чемпионате», — цитирует Виторию пресс-служба красно-белых.

Напомним, первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве, ответный — 10 августа в Лиссабоне. Победившая команда пройдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, проигравшая — в групповой этап Лиги Европы.

Ранее Витория на протяжении четырех лет (с 2015 по 2019 год) занимал пост главного тренера «Бенфики».