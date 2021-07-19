Спорт прочно вошел в нашу жизнь. Все больше людей регулярно занимаются в спортзалах, во дворах, в парках. Их стремление поддерживает государство и даже частники. Например, петербургские застройщики, которые решили дать людям современные спортивные площадки под открытым небом.

Сегодня все чаще при покупке недвижимости люди смотрят не только на планировку дома, а также на транспортную и социальную инфраструктуру, им важны и другие вещи — детские площадки, ландшафтный дизайн и наличие спортивных тренажеров, чтобы бесплатно заниматься недалеко от дома.

Тренд на спорт вообще с каждым годом набирает обороты. Так, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, за последние 10 лет регулярным спортом стало заниматься в два раза больше россиян. Цель правительства России — сделать так чтобы к 2024 году больше половины наших сограждан были вовлечены в этот процесс.

Конечно же, для этого требуются доступные спортивные площадки и власти работают в этом направлении. Например, только в 2020 году комитет по строительству Петербурга выдал 13 разрешений на возведение спортивных сооружений. Не отстают и частные компании.

Так, холдинг Setl Group разработал проект фитнес-площадок SetlSport. Это целая концепция, которую девелопер разрабатывал при помощи мастера спорта, тренера сети клубов World Class и тренера-консультанта спортсменов сборной России Анны Гантимуровой.

В числе преимуществ таких фитнес-площадок — наличие эксклюзивного оборудования для кардио-, силовых, функциональных и базовых тренировок.

«При разработке концепции мы учли то, как двигается человек в обычной жизни. Все тренажеры просты в использовании и направлены на гармоничное развитие всех мышц нашего тела. А главное — с оборудованием справится даже новичок», — уточнила Анна Гантимурова.

Такие многофункциональные комплексы для уличных видов спорта появятся в Петербурге в 2022 — 2023 годах в жилых комплексах компании Setl Group. Сейчас же девелопер открыл другую, не менее интересную спортивную площадку, в ЖК «Чистое небо». Так в июне этого года жителям комплекса стали доступны новые поля для игр в футбол, волейбол и баскетбол, рампа для скейтбординга и зона для функциональных тренировок.

«Сейчас основной тренд на рынке недвижимости — это комфортная среда, в том числе вне квартиры. Мы постоянно следим за изменением предпочтений покупателей и в свою очередь стараемся совершенствовать наши проекты», — поделился гендиректор компании «Петербургская Недвижимость» (эксклюзивный брокер всех объектов Setl Group) Олег Пашин.

Спортивный тренд — не единственное, на чем акцентировал внимание застройщик. Вместе с брокером «Петербургская Недвижимость» он разработал комплекс нововведений, чтобы усовершенствовать уровень комфорта в своих жилых объектах. Так, например, у компании есть уникальные проекты ландшафтного дизайна и игровые развивающие площадки SetlKids.

СПРАВКА:

ЖК «Чистое Небо»: г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., уч. 1 (юго-западнее пересечения с рекой Каменкой). Кадастровый номер ЗУ 78:34:0004281:11959, 78:34:0004281:11964. Застройщик ООО «Строительная Компания «Каменка». Проектная декларация на сайте ЕИСЖС (наш.дом.рф).