Полузащитник «Эвертона» Бернанрд попал в сферу интересов петербургского «Зенита».

По информации СМИ, сине-бело-голубые пока не предприняли никаких конкретных действий для приобретения игрока, однако «Эвертон» действительно хочет избавиться от футболиста, поскольку ожидает подписания контрактов с Эндросом Таунсендом и Демараем Греем.

28-летний Бернард выступает за «Эвертон» с 2018 года, до этого на протяжении пяти лет он защищал цвета донецкого «Шахтера». Также бразилец играл у себя на родине за «Атлетико Минейро» и «Демократу». С 2012 по 2014 год полузащитник вызывался в национальную сборную Бразилии.

«Зенит» начнет новый сезон РПЛ на следующей неделе, 24 июля, выездным матчем против подмосковных «Химок».