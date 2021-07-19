Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука покинул тренерский штаб столичного клуба. Об этом сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

«К сожалению, по личным причинам я покидаю свой пост в тренерском штабе команды «Локомотив». Хочу ещё раз поблагодарить всех за всё, что я испытал и пережил в этом великом клубе. Удачи всем в клубе в новом сезоне и в будущем», — объяснил Чорлука.

Напомним, экс-футболист вошел в тренерский клуб команды всего две недели назад, его официальное представление состоялось 6 июля.

В конце марта Чорлука объявил, что покидает «Локомотив», а по окончании сезона принял решение о завершении игровой карьеры. Вместе с «железнодорожниками» хорват трижды завоевал Кубок России и один раз — Суперкубок. В минувшем сезоне Чорлука отыграл 22 матча в РПЛ, в которых отдал две голевые передачи.

До перехода в «Локомотив» Чорлука выступал за «Байер», «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Также он играл у себя на родине за «Интер» и загребское «Динамо».