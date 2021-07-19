Футбольный клуб «Рубин» встретится с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Первая встреча состоится 5 августа, ответная — 12 августа. Победитель противостояния сыграет в раунде плей-офф.

Напомним, Лига конференций УЕФА — новый еврокубковый турнир, который в этом году будет проводиться впервые. Он станет третьим по значимости (после Лиги чемпионов и Лиги Европы) турниром для европейских клубов.

Основная сетка Лиги конференций будет состоять из группового этапа, предварительного плей-офф и основного плей-офф. Победитель турнира в следующем сезоне сможет сыграть в Лиге Европы.

Россию в Лиге конференций представят два клуба: «Рубин» и «Сочи», который начнет свой пути со второго квалификационного ранда.