Итальянский фигурист Даниэль Грассль выбрал музыку для короткой программы на олимпийский сезон.

Он будет выступать под саундтрек из фильма «Белый ворон» об артисте балета Рудольфе Нуреева. Постановщиком программы стал Бенуа Ришо, с которым фигурист сотрудничает уже три года.

«Рад сообщить, что моей короткой программой в олимпийский сезон будет «Нуреев. Белый ворон». Я очень счастлив воплотить эту программу в жизнь и благодарю своего хореографа Бенуа Ришо за то, что это осуществилось», – написал Грассль на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, в прошлом сезоне под эту музыку выступал чемпион России Михаил Коляда. Он задумывался о том, чтобы оставить программу до Олимпиады, но в итоге решил сменить постановку.