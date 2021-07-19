Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, являющийся футбольным болельщиком, поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

«Лимит на легионеров — глупость. Я крайне негативно к нему отношусь. Ничего хорошего эта идея нам не приносит. Из года в год мы видим, как клубы РПЛ не могут конкурировать в еврокубках, не могут зарабатывать деньги», — приводит слова Транькова Sport24.

По мнению фигуриста, в российском чемпионате интересно наблюдать только за пятью командами. Чтобы лига стала сильнее, игрокам необходима конкуренция с иностранцами, уверен Траньков.

«Хорошие тренеры к нам не едут, игроки тоже. Ничего позитивного в этом нет. Было очень приятно ходить на «Зенит», когда там играли Халк, Витсель, Гарай, Кришито. В ЦСКА и «Спартаке» — та же история, раньше команды были намного сильнее», — сказал Траньков.

Напомним, на данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров по схеме 8+17. То есть, в заявку на сезон можно включить лишь восемь иностранцев, но все они могут присутствовать на поле единовременно.

Новый сезон РПЛ стартует на следующей неделе, 23 июля. В минувший выходной состоялся матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 3:0.