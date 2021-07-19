Лондонский «Челси» может избавиться от немецкого форварда Тимо Вернера в летнее трансферное окно.

По информации Sky Germany, лондонцы готовы продать нападающего, чтобы профинансировать трансфер Эрлинга Холанна из дортмундской «Боруссии». Кандидатуру Вернера уже предложили нескольким европейским клубам.

Напомним, Вернер присоединился к «Челси» летом 2020 года, его приобретение обошлось «синим» в 53 миллиона евро. В минувшем сезоне форвард отыграл 52 матча во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 15 результативных передач.

Ранее стало известно, что владелец «Челси» Роман Абрамович выделил 175 миллионов евро на покупку Холанна. Если сделка состоится, она станет второй среди самых дорогих трансферов в истории.