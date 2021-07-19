Российский теннисист Андрей Рублев рассказал об условиях проживания в олимпийской деревне в Токио (Япония).

Ранее стало известно, что для спортсменов спроектировали специальные кровати, выдерживающие вес только одного человека. Это было сделано для того, чтобы предотвратить интимную близость между участниками Игр во время пандемии коронавируса.

«Да, знаете, обычные одноместные кровати… В плане кроватей — ничего необычного. Больше проблем с тем, что вещи некуда положить. В той же ванной комнате… То есть, ты должен держать косметичку у себя в комнате и брать с собой в ванную все, что нужно. Потому что там вообще места нет», — приводит слова Рублева Телеспорт.

Напомним, ранее спортсмены пожаловались на очень низкие потолки в ванных комнатах и на слишком короткие кровати.

Олимпийские игры будут проходить в период с 23 июля по 8 августа.