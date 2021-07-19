Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о том, почему часто получает травмы.

«Пытался ли выяснить причины своей травматичности? Пытался, конечно. Работаю над этим и последние годы стало гораздо лучше. А причины… У меня такая позиция, что я делаю много спринтов. Всё на высокой скорости. Конечно, мышцы не всегда выдерживают», — приводит слова Черышева «Чемпионат».

Напомним, Черышев перешел в «Валенсию» в 2019 году, до этого он выступал за клуб на правах аренды. россиянин является воспитанником «Реала» и всю карьеру провёл в Испании. В минувшем сезоне он провёл 21 матч, отметившись тремя голевыми передачами в Ла лиге.

В 2012-м году полузащитник дебютировал за сборную России. В составе национальной команды он принял участие в Евро-2020, но получил травму в первом же матче.