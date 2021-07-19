Российская пловчиха Юлия Ефимова прибыла в Токио (Япония), где на следующей неделе, 23 июля, стартуют летние Олимпийские игры.

На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала первое фото из Японии. «Токио встречает», — написала спортсменка.

Ефимова является шестикратной чемпионкой мира, а также трехкратным призером Олимпийских игр. Кроме того, в активе россиянки семь золотых медалей чемпионатов Европы.

Ефимова — рекордсмен по числу медалей чемпионатов мира среди всех российских и советских пловцов. Всего в ее копилке 17 наград (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). По общему количеству наград в индивидуальных дистанциях Юлия входит в десятку лучших пловцов в истории