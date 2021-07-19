Дисциплинарный комитет ФИФА ввёл санкции в отношении трёх российских футболистов за нарушения антидопингового законодательства.

Как сообщает пресс-служба организации, за нарушение антидопинговых правил дисквалифицированы Иван Князев, Владимир Обухов и Дарья Мещерякова. Их допинг-тесты, сданные в 2013-м году, были изучены московской лабораторией и зарегистрированы как отрицательные. Однако последующее расследование, которое провели ФИФА и ВАДА, указало на наличие запрещенных веществ. Князев и Обухов попались на метандиеноне, Мещерякова — на фуросемиде.

Князев и Мещерякова получили по два года дисквалификации. Обухову сократили срок отстранения до шести месяцев, так как он признал нарушение и сотрудничал со следствием.