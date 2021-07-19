Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась мнением о прочности картонных кроватей в олимпийской деревне в Токио (Япония).

Ранее стало известно, что для участников Олимпиады спроектировали специальные кровати, выдерживающие вес одного человека и ломающиеся от резких движений. Это сделано для того, чтобы оградить спортсменов от физического контакта во время пандемии коронавируса.

«Выглядят эти кровати менее прочными, чем являются, потому что я уже спала одну ночь — и всё нормально. Перед вылетом я видела, что показывали про эти кровати, что они картонные. Но когда приехала, то сразу плюхнулась и подумала, что нужно быть немного аккуратнее», — цитирует Ефимову «Матч ТВ».

Напомним, Ефимова является шестикратной чемпионкой мира, а также трехкратным призером Олимпийских игр. Кроме того, в активе россиянки семь золотых медалей чемпионатов Европы.