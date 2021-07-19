Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, почему принял решение выступить на Олимпийских играх в Токио.

«Всё сводится к патриотизму и моим чувствам к Сербии. Я не в восторге от того, что играю без фанатов или от различных ограничений из-за коронавируса, действующих в Японии. Но представлять свою страну на Олимпийских играх необходимо», — приводит слова Джоковича Tennis Head.

По словам теннисиста, ему запали в душу слова известной легкоатлетки Бланки Влашич. Она сказала, что люди забудут, были ли на Олимпиаде зрители, но будут помнить, кто выиграл медали. Джокович подчеркнул, что не сомневается в своей способности побороться за золото после отличного выступления на других турнирах в этом сезоне.

«Олимпиада и Открытый чемпионат США, очевидно, являются моими самыми большими целями на оставшуюся часть сезона, и это будет непросто. Но я полон уверенности и мотивирован представлять Сербию наилучшим образом», — сказал Джокович.

Напомним, ранее с Олимпиады снялись несколько топовых игроков, в число которых вошли Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Доминик Тим, Маттео Берреттини, Серена Уильямс, Симона Халеп и др.

Олимпийские игры будут проходить с 23 июля по 8 августа.