Полузащитник ЦСКА Никола Влашич опроверг информацию о возможном переходе в «Милан».

«Будущее в ЦСКА? Я не знаю. Правда ли, что могу оказаться в «Милане»? Нет», — приводит слова Влашича Sport24.

Напомним, на Евро-2020 Влашич выступал за сборную Хорватию. 16 июля он вернулся в расположение ЦСКА и провел первую тренировку с командой.

Ранее СМИ сообщали, что хавбек близок к подписанию контракта с «Миланом». Итальянский клуб хотел приобрести хорвата на правах аренды с обязательством последующего выкупа. Руководство «россонери» было готово заплатить 25 миллионов евро, но ЦСКА запросил 30 млн.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. Позднее «армейцы» выкупили его за 15,7 миллиона евро.