Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала об отсутствии взаимодействия с главным тренером сборной России Сергеем Чепиком.

«Честно сказать, у нас общения тренер-спортсмен нет. Во всяком случае, со мной главный тренер вообще не общается. Он иногда через папу, моего тренера общается. Но напрямую со мной даже… Нет, здороваемся. Хотела сказать «даже не здороваемся», нет, иногда здороваемся», — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».

Напомним, Ефимова вошла в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио, однако на своей коронной дистанции 200 м брассом она не выступит, так как не прошла национальный отбор. Юлия поборется за медали в стометровке.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. Кроме того, в активе россиянки семь золотых медалей чемпионатов Европы.