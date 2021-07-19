Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал возможный уход полузащитника Николы Влашича.

«Все знают ситуацию вокруг Николы. Он не раз говорил, что хочет начать играть на более высоком уровне. Это совершенно нормально. Но Влашич и его окружение должны понимать, что за его трансфер надо заплатить. Влашич стоит денег и не маленьких. Но даже в этих условиях Никола остается профессионалом. Клуб готов к его уходу», — сказал Березуцкий во время онлайн-встречи с болельщиками.

Напомним, ранее сам Влашич сообщил, что его переход в «Милан» не состоится. До этого в СМИ появлялась информация, что сделка была близка к завершению, но сорвалась из-за того, что ЦСКА запросил слишком большую сумму. Итальянский клуб хотел арендовать хорвата с обязательством последующего выкупа при условии выхода в Лигу чемпионов.

Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. Позднее «армейцы» выкупили его за 15,7 миллиона евро.