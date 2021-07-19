Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился планами на будущее. По словам футболиста, он хочет еще поиграть за столичный клуб, а потом может стать тренером вратарей.

«Про будущее сложно говорить. Сейчас все мысли об игре, о задачах клуба. Все увидят, не знаю, может и буду тренировать вратарей. Но сейчас хочу еще что-то выиграть с ЦСКА. Я уже помогаю молодым, могу сказать уверенно, что еще пару лет поиграю», — сказал Акинфеев.

Напомним, Акинфеев был признан лучшим игроком ЦСКА по итогам прошлого сезона. Он провёл 28 матчей и пропустил 31 мяч в чемпионате России, отыграл 3 матча и пропустил 4 мяча в Кубке страны, а также на его счету 6 матчей и 8 пропущенных голов в Лиге Европы. ЦСКА занял шестое место в таблице РПЛ и не пробился в Лигу Европы впервые с 2001 года.

После чемпионата мира-2018 Акинфеев завершил карьеру в сборной России.