Расписание сезона-2021/22 в НХЛ будет включать в себя перерыв на зимние Олимпийские игры, сообщает ESPN.

«Согласно источникам, в график регулярного чемпионата НХЛ на сезон-2021/2022 будет включён перерыв на зимние Олимпийские игры, расписание будет опубликовано на этой неделе», — утверждает журналист Грег Вышински.

По информации издания, перерыв запланирован на 5-22 февраля 2022 года. При этом расписание будет опубликовано с оговоркой, что участие игроков НХЛ в Олимпийских играх не гарантировано.

Напомним, хоккеисты НХЛ выступали на Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. В 2018-м году Лига отказалась делать паузу в сезоне и не отпустила игроков в Пхенчхан.

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля.